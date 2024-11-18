男子遺失38噸稻穀報案　怒斥警態度惡劣

江蘇連雲港灌雲縣從事糧食收購生意的高先生，近日用貨車運輸38噸稻穀，途中被人連稻穀帶車開走，並將其出售，損失近10萬元人民幣（約11萬港元）。高先生向事發地江蘇淮安市澇水縣成集派出所報案，但民警在溝通時態度惡劣，以各種理由讓高先生與偷走稻穀的涉案人員自行溝通。面對高先生揚言要投訴，民警更囂張表示：「想投訴就去投訴」。

高先生上周六（16日）表示，事發於上周三（13日），他從某配貨站聯繫一輛貨車運輸稻穀到常州市武進區，途中司機短暫停車落車買瓶水，隨後發現貨車被人開走，下落不明。司機向高先生解釋，開走車輛的涉案人員與其有經濟糾紛，稻穀已被對方出售。高先生報警，希望警方幫忙找回失物，但對方態度較差，對此感到十分不滿。

高先生與民警在電話溝通上發生言語衝突，對方要求他與拿走糧食的人自行談判；惟高先生不同意此處理辦法，怒斥對方不作為。民警解釋，辦理此案的民警身體不適請病假；高先生質疑警方可讓其他民警辦理，不能以此作為不辦事的理由。事件至今未得到解決，雙方各執一詞。