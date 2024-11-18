內地逾400人網購黃金疑受騙　涉案逾2000萬人民幣

內地一站式奢侈品購物平台麥多多近日傳出爆雷，有消費者購買黃金後不獲發貨且退款無門。有事主稱，初步統計約400多人被騙，涉及金額逾2,000萬元（人民幣，下同，約2,178萬港元），部分人已報警。

內媒上周五（15日）報道，受害者之一、來自湖南長沙的陳女士10月在投資群認識了一名網友，對方推薦她到麥多多購買黃金。她在麥多多購買了價值47萬元（約51萬港元）的黃金，但遲遲未發貨。該名網友如今也失聯，對方創建的群聊也解散了。平台自11月7日起不再回覆消費者，且辦公地點已人去樓空。另一名受害者、來自河南的李女士表示，麥多多出售的黃金比較便宜，因此很多人搶購，她買了10萬元（約12萬港元）的黃金，如今血本無歸。

麥多多爆雷的受害者遍布全國多地，部分受害者已報警，上海警方已立案，而麥多多所屬的上海麥個購網絡科技有限公司已經關門，負責人被抓獲。工商資訊顯示，麥多多於今年才成立，經營範圍為互聯網銷售、服裝服飾批發、鞋帽批發與零售、珠寶首飾批發、化妝品批發、個人互聯網直播服務等，公司法人是陳凱文。