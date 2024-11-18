本港第一艘電動渡輪本周內抵港　料今年年底完成測試後投入服務

政府在2020/2021財政年度預留3.5億港元，推行電動渡輪先導試驗計劃，全額資助4間渡輪營辦商建造4艘電動渡輪。由新渡輪營運、試驗計劃中的第一艘電動渡輪，將於本周內抵港，並於今年年底在本港水域進行最後測試及船長培訓等，之後就會正式投入服務，來往北角至紅磡，而位於北角、紅磡及觀塘碼頭的電動渡輪充電設施已完成安裝。

環保署助理署長區詩敏接受電台訪問表示，電動渡輪一般每晚充電8小時，便足夠全日運作，雖然電池會增加渡輪重量，但船身改用較輕的物料，例如碳纖、鋁金屬等，甲板亦安裝了太陽能板，均有助減低耗電量。電動渡輪載客量約為400人，與現時燃油渡輪相若，船上設有洗手間、行李或單車擺放位置等。

區續稱，電動渡輪類似電動車，維修保養費用較低，期望透過試驗計劃取得數據，評估是否較傳統燃油渡輪更具效益，再決定未來路向。她指出，燃油渡輪會排放不少空氣污染物，轉用電動有助改善維港兩岸空氣質素，長遠希望達至碳中和。至於另外兩艘電動渡輪，營辦商分別為富裕小輪及珊瑚海船務，已完成採購的公開招標，正進行造船；餘下一艘由天星小輪營運，正展開採購的公開招標程序。

新渡輪副總經理鄭成奇表示，初步評估電動渡輪的經營成本或會增加，但不能純粹只看經濟效益，亦要考慮社會效益，電動渡輪有助改善空氣質素，亦給予乘客更舒適的體驗。若政府協助提供更多配套設施例如充電樁，相信電動渡輪未來會有更好發展前景。