消息指政府建議大欖隧道採分時段收費　私家車一般時段收30元

大欖隧道專營權將於明年5月30日屆滿，隨後會被政府收回及重新釐定收費，政府早前提出3個擬議收費情景分析，包括固定收費和分時段收費。據報政府初步計劃實施分時段收費，現時私家車的58元隧道費，改為繁忙時段45港元、一般時段30港元、非繁忙時段18港元；的士及商用車輛分別會劃一收費28港元及43港元；電單車繁忙時段收費18港元、一般時段12港元、非繁忙時段7.2港元。

對於政府不擬設「免費時段」，據報因為當局考慮到日後須收回成本，無論車輛在何時駛經隧道，均會損耗道路，帶來維修壓力，加上需應付日常營運開支。當局亦擔心如開先例，會造成連帶效應，影響其他隧道的收費安排。

運輸及物流局回覆傳媒查詢指，局方一方面回應社會期望，盡量下調隧道費，另一方面務求把收費訂在合理水平以控制車流量。由於隧道營運涉及大量資源，政府必須恪守用者自付和收回成本的原則，故收費須設定在收回成本的水平或以上，以維持隧道的正常和長遠運作。政府正聆聽議員及運輸業持份者的意見，以制訂大欖隧道的收費方案，目標於今年內將相關條例草案，包括具體收費建議提交予立法會審議。