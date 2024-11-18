白城市滑冰館屋頂倒塌　施工品質有問題肇禍

吉林省白城市滑冰館周一（18日）上午發生倒塌事故，建築物屋頂塌陷，沒有造成人員傷亡。事故原因初步判斷為屋頂鋼結構變形，施工品質可能有一定問題所致。白城市領導及相關部門趕赴現場處置，成立事故調查小組，進一步調查肇事原因。

事發於早上7時30分左右，網傳情況可見涉事建築物屋頂發生大面積坍塌，揚起大量灰塵。早上8時許，應急管理局負責人接報前往現場處理。

白城市政府官網顯示，市政府於2016年8月召開常務會議，指出建造滑冰館將填補白城市沒有專業滑冰館的空缺，一定要堅持高標準設計，合理安排空間，力爭建成一座既能滿足競技訓練需求，又能滿足群眾活動需求的綜合性冰雪健身場館。會議強調要堅持品質第一，安全為重，設施配套，確保安全。白城市滑冰館建設項目的建設規模為新建滑冰館一座，建築面積為7,077.16平方米，可以滿足短道速滑、花式滑冰、冰壺等體育項目室內比賽的需要。白城市文化廣播電視及旅遊局2022年10月14日發表的報告顯示，根據審計部門的審計最終共同認定工程結算價款為5,206萬元人民幣（約5,600萬港元）。