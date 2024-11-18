近2萬公僕空缺　議員：10個煲9個蓋　取錄少反映揀唔落手?

近年公務員離職率高，有議員關注有40%辭職個案屬於試用期內辭職，又指公務員工作不是「皇帝女唔憂嫁」，批評當局在縮窄人員編制和實際員額分差距上沒交代，也沒成效，有議員更質疑招聘數字低是否代表當局「揀唔落手？」當局指部分辭職者因工作能力不達標，經勸喻後自行引退，又指目前已有條件取錄取錄67名大學三年級的學生。

政府指2023至2024年度有約3,000名公務員辭職，當中約1,200人於試用期內辭職。議員郭偉强今日(18日)在立法會相關的事務委會上指出，一般應徵者都是過五關斬六將才能加入公務員團隊，期望當局了解公務員離職原因，又建議在試用期內可以匿名方式了解他們意見，而非在他們離職後才了解。

公務員事務員局局長楊何蓓茵表示，相關辭職人數對比當局每年聘請10,000人，比例上不算高，又指當局有讓部門關心同事，雖然期望公務員能具名反應反映意見，但自己亦收到並閱讀不少匿名意見。據她了解，部分人因工作能力不達標，經勸喻後自行引退；部分人找到更合適工作或在就業與進修之間猶豫不決。

截至今年3月底，人員編制和實際員額分分別為192,000人及173,000人，相差近2萬人。郭偉强指在收窄差距上「沒看見文件有怎樣交代，也沒看見任何成效」，同時關注會否讓社會理解為現時政府運作「10個煲9個蓋」。

楊何蓓茵承認相關差距與往年不大，又解釋當局去年開始擴大公務員招聘至大學三年級學生，預料2至3年學生畢業後就會有成效，交代目前已經有條件取錄取錄67名大學三年級的學生。

議員蘇長榮指每年有很多人申請公務員職位，但實際招聘只有約1萬人，關注當局是否「揀唔落手」抑或有意壓縮政府開支，他擔心部分部門工作趕急，但不夠人手，施政有困難。楊何蓓茵強調絕對不是想節省開支，又說「請到無理由唔請」。她解釋說部分職系能夠招聘到所需人手，但部分職系的申請人表現與所需的相差得遠，因此沒有被取錄。她舉例說今年要招聘50名政務職系人員，但最終只招聘到41人。

金融界議員陳振英關注如何量化政府使用數碼科技協助工作的成效，楊何蓓茵指部分情況部分情況使用科技令工作做得更好，因此難以量化。她舉例入境處使用e道縮減人力、時間為可量化；工程使用無人機減省後續問題為難以量化。另一議員林振昇關注政府削減1%經常開支會否構成壓力，楊何蓓茵解釋對於是否需要增加人手或退休延長名額上沒有限制。

另外，郭偉强關注公務員內地培訓事前須繳交100字說明申請原因；事後須繳交200字感想。他直言：「加起來都是只有300字，比一篇小學生的作文還少！」楊何蓓茵解釋事後會交談或問卷等方式進行檢討，了解培訓後會否有地方可加以改善。

非公務員合約僱員方面，楊何蓓茵表示，截至今年6月底合共聘用10,267名全職非公務員合約僱員，較2006年同期的歷史高位減少約8,200名；與去年同期比較增加了約800名。