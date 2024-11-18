小一自行分配學位結果公布　有家長指出生率降減競爭

小一自行分配學位結果今日(18日)公布，不少家長指是學校舊生，對兒子獲取錄感到高興，亦有家長指好好裝備兒子，又認為出生率下降等因素減少了競爭，亦未見受隨高才通計劃來港學生影響。

有家長對獲得的派位感到滿意，形容本來到校時感緊張，見到結果時就放心了；另一名家長則為小朋友裝備自己，例如上興趣班，特別為小朋友上音樂堂，打鼓、彈琴，另外有補習班等，又指因為有移民潮，學生未必都讀喇沙小學，仍然有人會想讓小朋友入讀國際學校，但感覺現時較以前少。

今年有約41,700名學童參加自行分配學位，按年減少496人，亦是自2011年以來最少，當中約2萬人獲派學位，成功率為49.4%，較去年微跌0.5個百分點。

家長在今日上午9時至下午5時，攜同小一入學的紙本申請表家長副本，前往所申請的小學查閱自行分配學位申請結果，而已啟動「小一入學電子平台」帳戶的家長，則可於今日早上10時起透過「小一入學電子平台」查閱結果，並於本周三或周四，到學校辦理註冊手續，至於未獲派位的學生，明年一月可參與統一排位。