老虎罕有入村撞閘　男子手臂遭咬得血肉模糊

黑龍江省七台河市勃利縣周一（18日）驚傳有兩隻老虎闖入村，咬傷一名男性村民的手臂，家屬指手臂被咬得血肉模糊，「大概是保不住了」，警方已出動搜索涉事老虎。

事發於七台河市勃利縣吉興鄉長太村，閉路電視畫面顯示周一早上6時08分，有村民家院子外傳出動物吼叫聲，隨後一隻大型動物的黑影從門外閃過。一名男子在自家院子閒晃，不遠處傳來動物低沉吼叫聲，伴隨狗吠叫，此時有人高叫來了一隻大老虎。男子拉開鐵柵欄門出去查看，他轉身關門進入院子後，一個大型動物的黑影從門外閃過，隨後又從遠處衝過來撞開柵欄門，他慌忙跑進屋。

老虎還在村內咬傷一名65歲趙姓男子，其兒子指事發時有兩隻老虎，父親當時在散步，突然被老虎撲倒在地上，老虎體型像小牛犢般大小，父親用手阻擋時左手被咬。家人最初把他送到七台河醫院，其後再緊急轉送往佳木斯。

勃利縣委宣傳部門人員證實接到吉興鄉有野生動物行蹤的報告，相關部門已派員到現場調查。勃利縣公安局表示，派出所已派警員到村裏抓老虎。長太村多名村民都稱聽說有老虎出沒，眾人已緊閉門戶躲在家中，通訊群組有通知叫村民不要出門。村民說當地不常見老虎，自己也是頭一次聽到老虎進村。