議員斥政府沒認真為殘疾人士覓公務工作　當局：要確保服務水平

殘疾人士就業率低。有議員今日(18日)在立法會一個委員會上質疑政府沒有認真為殘疾人士尋找公共服務的工作機會，例如口岸幫忙量度體溫的人員亦可由殘疾人士擔任，政府回應指政府是最大的僱主，亦是公共服務的提供者，除了要幫助殘疾人士就業，也要確保政府服務的水平。

當局指截至去年3月，政府共聘用不少於2,513名有殘疾情況的公務員，佔公務員總額約1.5%；現時亦有約6,800名殘疾人士，受惠於「鼓勵綜援殘疾受助人就業津貼」。

除有議員批評政府外，亦有議員建議在科技和數據上提供協助，建立平台以精準地協助不同的殘疾人士。

公務員事務局首席助理秘書長楊麗珊指政府會平等處理，務求令殘疾人士與其他申請人一樣，可以得到平等的機會。她又指政府是最大的僱主，亦是公共服務的提供者，除了要幫助殘疾人士就業，也要確保政府服務的水平。

勞工及福利局康復專員陳偉偉指現時有大學正建立為殘疾人士評估的系統，相信能更好地幫助僱主配對殘疾人士僱員，未來亦可能會與勞工處的評估系統配合，為殘疾人士進行生涯規劃。