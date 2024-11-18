失資助向空手道總會索償230萬元　羅展鵬稱轉會屬無奈之舉

曾獲香港空手道總會推薦成為精英運動員的羅展鵬，2015年被逐出其所屬的道場，羅雖然後來加入了另一個新道場，但被空手道總會「雪藏」和撤回推薦，結果失去精英運動員的資助。羅展鵬就事件向總會索償逾約230萬港元損失。另外，兩名空手道精英運動員因換道場，同樣遭總會「雪藏」4個月，失去訓練資助，入稟索償共約45萬港元。3索申索今日（18日）在高院開審，預計審期20日。羅展鵬強調當初是被逐出道場，是迫於無奈下「轉會」。

3案被告均為中國香港空手道總會有限公司。其中一案原告是羅展鵬，他索償逾230萬港元損失。入稟狀指，2009年他獲被告推薦成為精英運動員。至2015年，拳剛會空手道香港本部終止原告會籍，被告其後也撤回推薦。原告隨即加入另一屬會，但遭被告「雪藏」，並一直未能取回精英運動員的地位。

羅展鵬今日出庭作供，同意空手道傳統文化著重尊師重道，而空手道師傅期望學生學成後能留在道場，薪火相傳，轉道場會令師傅有所損失。不過羅指，就他個人情況而言，他並非主動「轉會」，而是原本所屬道場終止他的會籍。他的角色是被動的。他亦因此失去體院強大支援，哽咽說「咁多年擺落去嘅時間……」。

另兩案原告分別是女空手道運動員羅心汶(由母親張桃英代表)和舒晴(由父親舒展鵬代表)，兩人分別索償約30萬和15萬港元。入稟狀指，兩名原告屬不同道場，2013年獲被告推薦，成為精英運動員。惟她們在2015年時轉換道場，被告便以「轉會」需4個月的冷凍期為由，停止體院對她們的相關資助。兩名原告認為該冷凍期政策無理和越權。

案件編號：HCA 529/2017、HCA 987-9882019