因要推行多項政策措施　當局指全職合約增8%約800人

在非公務員合約僱員方面，當局指截至今年6月底合共聘用10,267名全職非公務員合約僱員，較2006年同期的歷史高位減少約45%，即8,200名，而部分部門於今年需要推行多項政策措施，需要合約僱員推行有時限的工作，全職合約員工比去年同期增加約800人，升幅8%。

公務員事務局局長楊何蓓茵今日(18日)在立法會一個事務委員會上強調，當局會不時檢討合約僱員的聘用情況，超過9,000個全職合約僱員崗位已被公務員職位取代。

金融界議員陳振英指每個部門都有非公務員合約僱員上限，上限是在2006年訂定，至今多年，上限有否變過。楊何蓓茵回應稱，2006年訂定的合約僱員上限是考慮部門的一般情況需要，如果部門工作量增加，可以申請特別配額，強調當局會控制合約僱員的數目，避免濫用。

勞工界議員梁子穎指教育局及香港郵政分別聘請較多合約員工，又關注香港郵政無錢賺，如何改善管理。楊何蓓茵稱，教育局聘用較多合約人員有兩個原因，其一是在靈活資金運用計劃下，官校可以聘用支援人員應付運作需要，另一原因是學校運用局方津貼需時適應及試驗，因此並非一開始就訂定人手。

對於香港郵政方面，她指聘用較多合約僱員並非因為收支不平衡，而是由於大量工作只需每日工作數小時。至於面對私人市場競爭，如何提升競爭力，需由香港郵政解釋。