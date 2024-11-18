大欖隧道收費太低或加劇擠塞　議員倡11號幹線啟用後再檢討收費

大欖隧道專營權將於明年5月30日屆滿。據報政府初步計劃實施分時段收費。有議員表示建議方案合適的，雖然收費是比較高，不過「係無奈」，因為隧道始終都會逼和塞，若收費太低，有可能是會塞車，亦是一個現實的情況，不過希望當局可以再調整方案，例如的士是否可減至25港元，「同過海隧道一樣，咁就大家容易記」，亦期望連接元朗和北大嶼山的11號幹線公路啟用後，分流大欖隧道車流，屆時應重新檢討大欖隧道收費。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌接受東網查詢時表示，在大欖隧道採用不同時段不同收費是合適的，大欖隧道在繁忙時間開始多車，如果按照當局的方案建議，商用車輛的數量會增長不少，因為商用車經大欖隧道的收費是非常昂貴，所以大部分多數會屯門公路，將來該部分車輛可能會選擇大欖隧道，可能令大欖隧道塞車情況增加了，而方案建議的收費可能較大家預計或者期望「始終有比較高嘅情況」，曾跟當局反映「希望佢盡減」，當局亦曾計算，若元朗一帶「太低價」，吸引屯門的車行駛大欖隧道，會令大欖隧道塞車，所以不同時段不同收費方案鼓勵市民錯峰出行，同時在晚上「收啲較低啲價」，令到市民支出不會非常高。

根據方案建議，大欖隧道的士會劃一收費28港元。他則指建議的士收費可再降價，因為過海隧道收25港元，「依家要收28蚊，咁就比過海仲費貴」，相信的士業界會有意見，加上收費為25港元「好記啲」，若每條不同價，市民會感到混亂。