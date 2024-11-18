累計34宗兒童流感嚴重或死亡　專家指3年新冠疫情致「免疫負債」

冬季流感即將來臨，根據24/25年度季節性流感疫苗接種計劃統計數字，截至10月20日截至10月20日，本港累計錄得34宗兒童流感相關的嚴重併發症或死亡個案，期間，本港18歲或以下接種人數為約12.1萬人，65歲或以上人士則有約37.8萬人14，顯示兒童流感疫苗接種率偏低。專家呼籲家長應為兒童及早安排接種流感疫苗，能夠減低兒童住院風險。

港大內科學系傳染病科主任孔繁毅表示，在新冠肺炎疫情期間，市民受社交距離措施限制，接觸病毒的機會亦相對降低，但自從社會復常後，社交活動開始頻繁，受染的風險隨之增加，尤其是3至5歲兒童，他們在過去三年一直都佩戴口罩，感染呼吸道病毒的風險較低。因此當口罩令解除、社會復常後，兒童感染流感的機會大幅增加，構成「免疫負債」的情況。

呼吸系統科專科曹忠豪醫生稱，季節性流感疫苗接種計劃提供兩款疫苗選擇，包括滅活針劑流感疫苗，以及減活噴鼻式流感疫苗。計劃於今年亦實施特別安排，幼稚園和幼兒中心可於同一或不同的外展活動，同時選用滅活針劑流感疫苗和減活噴鼻式流感疫苗。此外，在中、小學亦推出先導計劃，提供減活噴鼻式流感疫苗，期望現行幼稚園及幼兒中心的混合接種模式，可以擴展至中、小學適用。

曹醫生指，在選擇流感疫苗種類前，應留意合適接種人士的條件，例如減活噴鼻式流感疫苗，適合2至49歲健康及沒有懷孕人士接種，滅活針劑流感疫苗則適合六個月或以上的健康或患有慢性疾病人士接種。由於減活噴鼻式流感疫苗可以無痛的形式接種，對於害怕打針的兒童而言，有助減少打針哭鬧情況並有效建立第一道防線，進一步提高學童接種率。

此外，有機構推出計劃，於本月23日下午2至6時為全港市民及香港聖約翰救傷隊免費接種流感疫苗。