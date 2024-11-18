沙田火炭認可殯葬區　兩非法金塔被移除

沙田火炭認可殯葬區(ST/29)山邊有兩個金塔屋未經批准，​民政事務總署、食物環境衞生署和地政總署今日(18日)對相關非法殯葬個案採取聯合執管行動，移除兩個空置並沒發現遺骸的非法金塔屋。

地政總署今年9月25日在沙田火炭認可殯葬區內兩個未經批准的金塔屋張貼通知，要求有關人士於今年10月25日之前停止佔用政府土地，並與相關政府部門聯絡。限期屆滿後，全部兩個金塔屋未有人認領，政府遂於今日展開執管行動。

政府自2016年起於個別認可殯葬區推行管理試驗計劃，因應每個認可殯葬區的實際情況，推行相應的改善措施，包括豎立認可殯葬區的界線標示、對現有的墳墓/金塔屋/金塔進行紀錄測量、訂立墓地尺寸限制，以及於認可殯葬區內的可用空間劃定新申請的墓地範圍，從而確保下葬地點皆位於殯葬區內。試驗計劃至今已推展至15個認可殯葬區，涵蓋了新界所有九個行政區域。

在審視自試驗計劃所得的資料後，政府由2021年7月開始就殯葬區內的非法殯葬情況分階段展開執管工作。除了於沙田火炭認可殯葬區採取執管行動外，政府亦會在試驗計劃涵蓋的其他認可殯葬區進行跟進工作，包括計劃於來年清明節前於其他未經批准的墳墓/金塔屋/金塔張貼公告及通知，以期在限期屆滿後盡快移除未有人認領的墳墓/金塔屋/金塔。