入境處打擊黑工　菲籍港男涉出借身份證及戶口　判監15個月

入境處在今日(18日)簡報一宗判刑案件，該案件是關於一名香港居民轉讓自己身份證及銀行戶口，協助不可合法受僱人士從事非法工作，並以此圖利。案中被告是一名55歲的菲律賓籍香港居民男子，他分別被控以一項「非法轉讓身份證」及一項「洗黑錢」罪，今日在沙田裁判法院承認控罪，合共被判監15個月。

入境處反偷渡情報局高級入境事務主任黃芷葶表示，入境處在較早前進行一個反非法勞工行動時，於一間餐廳內拘捕4名從事清潔工人的逾期逗留外傭。該些外傭在應徵時均有使用他人的身份證，冒充他人身份見工及工作。

由於有多名人士以相同手法求職，入境處人員展開跟進調查，並發現案件背後涉及有身份證持有人將自己的身份證，借予不可合法受僱的人士，包括外傭或持有不允許僱傭工作擔保書(俗稱行街紙)的人士見工。

涉案身份證持有人亦會借出其銀行戶口予黑工出糧，協助他們收取工資，以及容許相關人士利用其提款卡提取人工，並會在每個月黑工出糧時，收取2,000港元作為報酬。案中黑工每月可從非法工作賺取約1.8萬元，扣除上述「借用費」，仍有大約1.6萬港元收入。經調查相信，案中涉及款項共約250萬港元。

入境處人員及後對該些身份證持有人採取執法行動，先後拘捕今日被判刑的男被告，以及另外一名菲律賓籍的香港居民女子。調查發現，男被告是透過該名女子的安排，將自己的身份證及銀行戶口轉讓予女子的丈夫，以供該名持「行街紙」的印度籍人士見工、工作及收取人工。

該名女子在今年4月已被裁定「非法轉讓身份證」、「串謀使用他人身份證」、「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」等8項控罪罪名成立，並判監36個月；其印度籍丈夫因從事非法工作及「串謀使用他人身份證」，亦被判監15個月。

整個行動共有超過20人被捕，包括5名出借身份證及銀行戶口的人士，其餘為非法勞工及他們的僱主。入境處提醒市民，將身份證轉讓予他人，或者使用、保管或管有他人身份證，而沒有合法權限或合理辯解，即屬違法，一經定罪，最高可判處罰款10萬港元及監禁10年。入境處會鍥而不捨打擊非法勞工，保障本地勞工的就業機會。