堂上拉小五女生坐大髀手指掃胸　卅歲男教師涉非禮等5罪受審

一名男教師去年涉嫌在天水圍某小學內，多番非禮兩名小五女學生，不但要求女童坐到自己大腿上，更伸手入衣服，摸女童胸及腰。其中一名女童事後在即時通訊軟件微信上發文投訴，教師要求另外兩名在場學生還清白。涉案教師被控4項非禮及1項妨礙司法公正罪，他否認5罪，今日(18日)在區域法院受審，預計審期10天。

31歲被告王輝文，被控於2023年3月至5月19日，於天水圍某小學三度非禮12歲女童X；同年4月某日於同地非禮11歲女童Y；同年5月22日，於同地意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即指示A及B隱瞞自己非禮X。

控方開案陳詞指，案發時被告任教12歲女童X及11歲女童Y所屬的班別。2023年3、4月某常識堂上，被告拉X坐到他的大腿上，X拒絕不果，感到非常尷尬。被告曾把手放到X大腿上約9秒。另外，同年4月某下午，Y在課室問被告功課，被告一手指着作業，一手搭在Y肩膊上，再伸入Y的衣服內，用手指掃她的胸約1分多鐘。

控方續指，2023年5月19日下午3時許，被告安排X及另外2名同學A及B，到課室商討設計比賽事宜。期間，被告叫X坐在自己大腿上，X拒絕，但最終因怕被責罵，故順應其意坐在被告大腿。被告先摸X腿部約3秒，再摸腰及捏腰。A、B同學離開後，被告再叫X坐到自己大腿上，摸X大腿再伸手入上衣和胸圍，撫摸胸部。事後X在微信上發布貼文談及事件。之後，被告要求A及B同學還他清白，對外聲稱X沒坐過被告大腿。

案件編號：DCCC1151/2023