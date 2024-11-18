Telegram群組發「殺狗」言論　28歲無業男不認罪今開審

一名男子前年涉嫌於即時通訊軟件Telegram公開群組稱「隨機殺狗，唯一出路」，又表示如果有人炸核酸站，他就給對方50萬。涉案男子被控煽惑他人有意圖而導致身體受嚴重傷害等3罪。他否認所有控罪，案件今日(18日)在區域法院開審。據辯方透露，將爭議被告是否自願參與警誡錄影會面。

28歲被告梁凱富，報稱無業。他被控3項煽惑罪，分別為煽惑他人普通襲擊、煽惑他人刑事損壞，及煽惑他人有意圖而導致他人身體受嚴重傷害。控罪指，梁於2022年2月17日，在香港非法煽惑其他不知名人士襲擊香港警務人員；梁另被控於同月22日，非法煽惑其他不知名人士，無合法辯解摧毀或損壞社區檢測中心。及被控於同月23日，意圖使香港警務人員身體受嚴重傷害，而非法煽惑其他不如名人士非法或惡意導致該等香港警務人員的身體受嚴重傷害。

控方開案陳詞稱，2022年2月17至23日，被告在一個Telegram公開群組發表3則留言，包括「全民強檢殺到 你唔打狗 狗就會拖你入新屋嶺被人X死」、「邊個去炸一間核酸站 我就畀手足50萬」及「隨機殺狗，唯一出路」。同年3月被告被捕。被告警誡下稱，因一時衝動，及感情用事發表上述言論。

案件編號：DCCC 126/2023