「萬宜」明早本港以南約400公里掠過　1號風球至少維持至早上10時

1號戒備信號，現正生效。在今日(18日)下午4時，強烈熱帶風暴「萬宜」集結在香港之東南偏南約480公里，即在北緯18.6度，東經116.6度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，橫過南海北部。

過去數小時，萬宜以偏西方向橫過南海北部。隨著萬宜靠近華南沿岸，加上與東北季候風的共同影響，本港離岸及高地會吹偏北強風，而受地形屏蔽影響，普遍地區吹強風的機會較低。與萬宜相關的雨帶會在明日（19日）逐漸影響廣東沿岸，該區雨勢漸轉頻密及有狂風。

按照最新預測，萬宜明早會在本港以南約400公里掠過，1號戒備信號會至少維持至明早10時。除非萬宜採取較為偏北的路徑或以較高強度靠近廣東沿岸，否則改發3號強風信號的機會較低。

今明兩日正值天文大潮，加上受東北季候風及萬宜的共同影響，水位在晚間漲潮時會升得特別高。預料在今晚10時至午夜之間，維多利亞港的海水高度會上漲至海圖基準面以上約3米，而大澳的海水高度則可能上漲至海圖基準面以上約3.3米。個別沿岸低窪地區可能出現輕微水浸，市民請採取適當預防措施。海面有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動

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