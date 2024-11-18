調查指84%港人知抗生素不能醫治傷風感冒　世衞呼籲慎用

每年的今日(18日)至11月24日為「世界抗菌素耐藥性關注周」，衞生署呼籲市民響應，慎用抗生素。而今年世界衞生組織（世衞）的主題為「教育 · 倡導 · 立即行動。」港府已於2016年成立抗菌素耐藥性高層督導委員會，並於2017年制定第一份《香港抗菌素耐藥性策略及行動計劃》（《行動計劃》），各行動方按照《行動計劃》所載策略，已落實一系列應對抗菌素耐藥性的措施， 公眾對抗菌素抗藥性的了解有所增加，例如了解抗生素不能用以醫治傷風感冒的受訪者，由最初僅37%升至去年調查的84%。

抗菌素耐藥性仍然是全球公共衞生的重大威脅，根據最近一項海外研究估算，2021年全球約有471萬人的死亡與抗菌素耐藥性細菌有關，其中114萬人的死亡由抗菌素耐藥性細菌引致。研究預測，在2050年，全球將有191萬人因抗菌素耐藥性而死亡和822萬人的死亡與抗菌素耐藥性相關。

本港衞生署衞生防護中心教育醫護人員及公眾正確使用抗生素，並定期了解公眾對抗生素耐藥性的認知、態度及行為。根據去年最新調查報告，公眾對抗菌素抗藥性的了解有所增加，例如了解抗生素不能用以醫治傷風感冒的受訪者，由2016/17年調查的37%，升至2023年調查的84%。另外，按醫生指示完成整個抗生素療程的受訪者，在同一時段由88%升至92%。不過，仍然只有少於40%的受訪者知道，具有抗生素抗藥性的細菌可在人與人之間傳播。

根據《行動計劃》，政府已建立監測系統，以追蹤在人類、動物和食物中的抗菌素使用和抗藥性的趨勢。進一步研究將有助了解本港環境中的抗菌素抗藥性的情況。公立醫院和私家醫院已實行「抗生素導向計劃」，就常見的感染提供以實證為本的抗生素處方指引，並會根據本地流行病學和國際最佳實務適時更新；政府加強支援安老院舍，以確切執行感染控制措施，減低耐藥性微生物在院舍內傳播的風險；漁護署在本地禽畜農場層面已分階段推行「只供獸醫處方藥物供應」政策，加強規管在飼養禽畜時使用抗菌素，尤其是對人類極其重要的抗菌素。