邀女下屬觀畫回家強姦　內地銀行高層不認罪　事主：完全無曖昧

五旬已婚銀行男高層，5年前獲遣派自內地來港工作，期間被指在飲酒後，以邀請觀畫為名，帶同樣來自內地的前女下屬回家，然後涉嫌在睡房內說「就讓我親你一下」，再無視對方掙扎反抗，多次試圖把陽具插入對方陰部。上述男高層否認4項企圖強姦罪，案件今日(18日)在高院開審。女事主強調，跟被告完全沒有曖昧，跟被告對話一直恭恭敬敬。當日被告把她壓在床上，兩人面貼面，她用力合實嘴唇，幾近無法呼吸。

現年56歲被告張進国，被控於2021年6月19日，在牛頭角沐寧街2號啟德1號一單位，4度企圖強姦女子X。X用普通話供稱，她在內地出生，其後被派轉到香港一間銀行任職。2019年，被告也被派往香港，兩人在同一所銀行工作，被告是她「老闆嘅老闆嘅老闆」，是公司高層。被告初到埗時，她負責接待，知道被告跟他的妻子，跟她來自內地同一省。X形容，被告看來平易近人，他的妻子亦「感覺非常nice，沒有高層太太架子」。

X憶述，她曾陪被告一家三口，即被告跟其妻及兒子，參觀鑽石山志蓮淨苑，及請他們食飯，也有跟被告家中，跟被告夫婦午餐。2020年10月底，她轉往另一間銀行，但仍有跟被告聯絡。2021年6月18日晚，被告邀請 X 到銅鑼灣見面，她到場後，見被告明顯飲了很多酒。翌日凌晨，被告堅持「轉場」繼續飲，終到了中環一酒吧飲到凌晨兩點。被告醉得厲害，她扶着他如扶着長輩。因擔心被告安全，遂坐的士送被告回家，並聲稱屋內有幅畫值得看。到被告家中後，卻發現只是普通的裝飾畫。她還來不及反應，被告即用雙手抱她，她掙扎，叫「放開我」，在睡房內說「就讓我親你一下」，之後壓她到床上，把整塊面壓到她面上，令她不能呼吸，發不出聲音。她說着不禁飲泣，法官遂休庭，押後至明日續審。

案件編號：HCCC114/2023