指政府舉債不能改善入不敷支　議員促調整人工島發展時間

面對逾千億港元財政赤字，政府早前重申會爭取下年度財政收支平衡。有議員直指政府要發展北部都會區，要承擔巨額的開支下，仍希望在下年度起3個財政年度實現財政收支平衡的目標根本難以實現，港府是否應重新審慎評估個別大型發展項目的迫切性，例如調整發展交椅洲人工島項目的開展時間，避免財政壓力一時間飆升？

議員何敬康今日(18日)在社交平台貼文，指當局早回覆其提出有關財赤的書面質詢，提及的措施似乎未能從根本解決「入不敷支」的結構性赤字問題。在開支方面，當局指會開源節流，而收入上會從增加各項稅收，包括薪俸稅及酒店房租稅方面入手。他認為前者變相令大眾市民尤其是收入較低的納稅人承受更重稅務負擔，後者則表面上把稅項轉嫁至訪港旅客，實質卻可能是由酒店經營者「埋單」，隨時變相增加業界經營壓力。

今年初公布的《財政預算案》中，提出本年度政府將發債1,200億港元，未來5年的債務比率維持在GDP的9-13%，而新成立的「基礎建設債券計劃」及「可持續債券計劃」將以5,000億港元訂為合共借款上限。

以債券作為回復收支平衡的措施，他認為是個風險偏高的策略。因為政府發債如同以借貸解決短期的現金周轉需要，例如應付基建項目的工程開支，惟所籌集的資金並非實際收入，解決不了不斷增長的經常性開支，若然舉債來平衡預算，非但未能改善入不敷支情況，高水平的債務或會限制政府應對未來經濟挑戰的能力和財政靈活性，可能導致更高的利息成本，進一步加重預算負擔，在現時不確定的經濟環境下難免令人擔憂。

他指政府的開支大於收入是出現財赤的主因，而根據數據顯示，發展北部都會區的整體預算逾2,240億港元，這數字已超政府本個財政年度首5個月的2,010億港元赤字，但在另一方面，政府仍希望在2025/26至2028/29年度實現財政收支平衡，而面對許多重大挑戰，這一財政平衡目標難以實現。其實在財赤嚴重的情況下，政府是否應重新審慎評估個別大型發展項目的迫切性，例如調整發展交椅洲人工島項目的開展時間，避免財政壓力一時間飆升？

他強調當局需從根本結構上解決政府財政「入不敷支」的問題，才得以帶領香港經濟持續發展創新，走出經濟低潮。