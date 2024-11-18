最新失業率微升至3.1%　有逾12萬人無工開

政府統計處今日(18日)公布最新勞動人口統計數字，即今年8月至10月的臨時數字。經季節性調整的失業率由今年7月至9月的3%，上升至今年8月至10月的3.1%。失業人數(不經季節性調整)由今年7月至9月的119,900人，上升至今年8月至10月的120,700人，增加約800人。

同期的就業不足人數則由46,000人下跌至42,300人，減少約3,700人。就業不足率則由今年7月至9月的1.2%，下跌至今年8月至10月的1.1%。

與今年7月至9月比較，在今年8月至10月期間，大多數主要經濟行業的失業率(不經季節性調整)均見上升，其中清潔及同類活動業，藝術、娛樂及康樂活動業，以及運輸業有相對明顯的升幅。就業不足率方面，下跌主要見於建造業，以及貨倉及運輸輔助活動業。

總就業人數由今年7月至9月的3,710,200人，下跌至今年8月至10月的3,707,100人，減少約3,100人。同期的總勞動人口亦由3,830,100人下跌至3,827,900人，減少約2,200人。

港府表示，在不同行業當中，清潔及同類活動業，藝術、娛樂及康樂活動業，以及運輸業的失業率有較顯著的升幅。另一方面，零售業和餐飲服務活動業的失業率輕微回跌。建造業的失業率保持不變。展望將來，政府指隨着經濟繼續增長，勞工市場在短期內應會維持偏緊，儘管各個行業的就業情況或繼續會因其業務表現而有所不同。