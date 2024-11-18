調查指近9成中學生曾到訪大灣區　僅25%學生對該區發展感樂觀

近年本港學生於大灣區升學人數增加，今年為《大灣區發展規劃綱要》發布5周年。在今年10月，有大學團隊就本港學生在大灣區生涯規劃教育的實況進行調查，結果發現近9成受訪學生曾到訪過大灣區，但有43%受訪學生表示對大灣區文化僅有一般了解，另有不少學生對大灣區的升學和就業機會了解不足。

是次問卷調查分為學生及教師兩部分，由香港教育大學團隊執行，兩項調查分別收回 5623名來自官津、直資及私校中學生的有效問卷回覆，以及收回279份來自官津、直資及私校教師的有效問卷回覆。

善德基金會常務副主席湯修齊表示，近88%受訪學生曾到訪過大灣區，其中深圳和澳門為最常到訪的城市。惟約有43%受訪學生表示對大灣區文化僅有一般了解，顯示需要加強文化教育。調查亦發現，約41%受訪學生對大灣區的升學機會了解不足，僅有少數學生表示很了解相關資訊，而學校和社交媒體就是學生獲取升學及事業發展資訊的主要渠道。

調查結果所見，在學生們的未來升學和就業計劃上，只有少數學生有明確的在大灣區升學或就業的計劃，只有約25%受訪學生對大灣區事業發展的前景展望樂觀。對於考慮在大灣區升學或就業的學生，生活成本、對當地環境的喜歡和發展機會是主要的考慮因素。在家庭因素方面, 大多數家庭對學生在大灣區升學或就業沒有明確意見，支持和不支持的比例都較低。

至於由教師填寫交回的問卷結果發現，雖然絕大多數受訪本地教師(約95%)曾到訪過大灣區的城市，惟只有約3%受訪教師表示對大灣區的文化很了解。教師認爲推行大灣區升學及就業生涯規劃發展面臨不少挑戰，包括人力不足(約49%)、課時不足(約48%)和學生對於大灣區概念的認識薄弱(約46%)；依家長認知不足(約41%)也是阻礙進一步推廣的因素。