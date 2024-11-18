內地65歲以上人口2.17億　東北三省高齡化增速最快

中國國家統計局最近發布的《中國統計年鑑2024》顯示，內地19個省區市進入中度或重度高齡化，高齡化程度前5位當中，東北三省佔3席，遼寧更已進入重度高齡化。

截至2023年底，全國60歲及以上老年人口達到2.97億，佔總人口21.1%，其中65歲及以上老年人口2.17億，佔總人口的15.4%。遼寧是全國高齡化程度最高的省份，65歲及以上人口比例達到21.1%。上海65歲及以上人口佔比達到19.6%，是省級層面第二高的地區。但上海聚集了較多外來年輕人，如果只看戶籍人口，上海65歲及以上人口佔比已達到28.8%，也可視為重度高齡化。

東北三省也是高齡化程度增長最快的省份，相比2022年，2023年遼寧和黑龍江的65歲及以上人口比例均上漲約1個百分點，吉林則漲近0.9個百分點。同時，近年東北已開始出現人口回流趨勢，遼寧省統計局抽樣調查數據顯示，2023年遼寧人口省際淨流入8.6萬人，扭轉了自2012年以來連續11年人口省際淨流出的情況。吉林2023年人口跨省淨流入4.34萬人，是近13年首次出現淨流入態勢。