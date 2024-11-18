車Cam直擊：吐露港公路貨車甩孖轆　轟爛兩私家車無人傷

今日(18日)下午約2時半，一輛貨車沿大埔吐露港公路往粉嶺方向中線行駛期間，兩個車輪突然飛脫，其中一個車輪擊中位於快線的私家車；而對面線亦有一輛往九龍方向的私家車被擊中，幸好事件中無人受傷。警員其後接報到場，正跟進意外原因。

「飛轆影片」在網上瘋傳，攝下往九龍方向的深色私家車「中招」一刻，畫面見到車轆斜飛而來，墜地反彈向深色私家車，當時路面有不少車輛行駛，加上甩轆飛襲而來的時間只是1、2秒之間，深色私家車避無可避，只能迎頭「硬食」。

正面承受飛轆撞擊後，深色私家車在路面搖晃，險闖入鄰線，一輛正在鄰線行駛的七人車嚇得扭左閃避，而深色私家車的司機亦及時控制住座駕，打好死火燈並停在路邊。另一方面，飛轆撼車後彈上數米高，之後在路壆及路面亂滾，最後越過數條行車線飛出鏡頭外，相信並無其他車遭殃。

意外造成深色私家車的車頭盡毀，零件殘骸散落於附近路面，網民亦拍攝到一名相信是司機的男子站於車前，手持手機疑似正在求助，表情苦澀無奈。

該段意外影片震驚網民，有人留言驚呼「死神來了」、「咁恐怖嘅喂！」亦有人見到深色私家車大半個車頭凹陷，直指司機可謂「執返(番)條命」，認為事件無釀成傷亡，實屬不幸中之大幸。