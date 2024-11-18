涉受賄犯罪　海南省人大常委會前副主任雙開

中央紀委國家監委周一（18日）通報，海南省人大常委會前黨組副書記、副主任劉星泰因嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，遭開除黨籍及公職，終止海南省第八次黨代會代表資格，收繳違紀違法所得，涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物一併移送。

通報指，劉星泰貫徹落實黨中央重大決策部署不堅決，履行管黨治黨政治責任不力，對抗組織審查；接受可能影響公正執行公務的宴請，在推進民生工程中搞形式主義、官僚主義；在幹部選拔任用工作中為他人牟取利益並收受財物；違規收受禮品、禮金，將應由個人支付的費用交由他人支付，搞權色、錢色交易；違規融資舉債，干預、插手司法活動；對家人失管失教；大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、業務承攬、幹部選任等方面謀利，並非法收受巨額財物。

劉星泰現年61歲，早年長期在山東任職，曾出任日照市長、市委書記兼市委黨校校長等職，2018年1月跨省履新海南省政府副省長、黨組成員。2022年1月，劉星泰任海南省委常委、政法委書記，省人大常委會副主任，同年4月30日不再擔任省委政法委書記。今年5月6日，劉星泰出席海南省人大常委會黨組擴大會議。