博鰲青年論壇明舉行　馬會冀促進各地交流　培育香港未來領袖

「博鰲亞洲論壇青年論壇2024香港會議」將於明天(19日)在香港會議展覽中心舉行。今年的主題是「領軍未來：青年的角色與貢獻」。馬會是論壇的特別贊助單位，在今晚(18日)舉行的歡迎晚宴上，馬會行政總裁應家柏致詞表示，青年是社會未來的棟樑，需要有學習、成長和發展的機會，希望透過支持今次論壇，促進亞洲以至世界各地青年的交流和合作，培育香港急切需要的未來領袖。

應家柏認為年輕人的需求非常多元，馬會為此推行多項計劃，包括「香港賽馬會獎學金」讓優秀學生在頂尖的大學深造、「賽馬會鼓掌．創你程計劃」推動青年生涯探索和規劃、「賽馬會運算思維教育」培育小學生在未來生活必備的科技技能。同時，馬會早前宣布預留約14億港元支持多項青年發展項目，並投放3億港元支持今年《施政報告》提出的兩項青年發展計劃。

論壇邀請了全球不同界別的翹楚及專家學者，分享他們對人工智能、氣候挑戰等議題的看法，並與青年領袖對話。馬會對外事務助理經理、巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓將擔任其中一位講者，參與「世界的未來：青年的視角」國際青年對話會。