萬宜夾天文大潮殺到　大澳街道淹沒腳眼　城門河畔浸上小腿

熱帶氣旋「萬宜」闖入香港800公里範圍，適逢今明兩天(18日及19日)天文大潮及風暴潮疊加，晚間水位正不斷上漲。天文台今日表示，受東北季候風及萬宜的共同影響，水位在晚間漲潮時會升得特別高，過去一兩小時，鰂魚涌及大澳的水位已比正常潮水升高約0.3米，海水高度仍繼續上升。

東網記者在晚上10時許於沙田城門河畔一帶視察，發現部分水位最深處浸上小腿，一時間水面碧波蕩漾，遠處萬家燈火映照下，水光粼粼。有網民亦分享大埔林村河行人隧道處亦有水浸。此外，網上片段見到，大澳街道已浸滿水，至路人的腳眼位置，暫時未見水浸入屋，居民紛紛走出外視察，亦有人仍踏三輪車。有網民指幸好現時未有風雨。

天文台預料在今晚10時至午夜之間，維多利亞港的海水高度會上漲至海圖基準面以上約3米，而大澳的海水高度則可能上漲至海圖基準面以上約3.3米。個別沿岸低窪地區可能出現輕微水浸，提醒市民採取適當預防措施。

離島民政事務處已於今晚7時啟動設於大澳鄉事委員會辦事處的緊急事故協調中心，並提醒大澳低窪地區的居民應在水浸來臨前，到安全的地方暫避。同時，分別設於大澳鄉事委員會辦事處和龍田商場地下的香港基督教女青年會大澳社區工作辦事處的臨時庇護中心，以及龍田臨時收容中心，亦將於今日晚上7時起開放予有需要的居民暫時使用。