房委會停車場明年加價　私家車每月加160元　快充15分鐘90元

本港泊車位供不應求，房屋署旗下公營房屋的停車場連年加租。房署今日(18日)公布，房委會商業樓宇小組委員會通過由明年1月1日起，上調房委會轄下停車場收費，當中私家車有蓋停車場收費上調160港元，月租由2,060港元至3,310港元。而電動車的收費亦會檢討，當中快速充電每15分鐘收費90港元。

按照房委會公布的最新月租收費，露天泊車位私家車加價140港元，新收費由1710港元𡐷2750港元不等。有蓋泊車位就劃一加160港元，新收費由2,060港元至3,310港元不等。輕型貨車，大型巴士/中型/重型貨車以及電單車的泊位加幅，就介乎50元至200港元不等，加價後最貴月租泊位為大型巴士/中型/重型貨車，每月租金為4,550港元。

另外，為配合政府把電動車輛充電服務市場化的措施，房委會於2024年4月1日起在轄下停車場的時租泊車位實施電動車輛充電收費安排，收費會每年檢討。因應市場數據，小組委員會通過2025年房委會轄下時租泊車位的電動車輛充電收費和其他相關費用，標準充電維持免費，中速每30分鐘10港元，快速充電則每15分鐘90港元，在完成充電後的10分鐘寬限期過後，收取每分鐘5港元 。

房委會發言人指，房委會進行的市場研究顯示，同類停車場的月租收費普遍有所上升，而房委會各類泊車位的現行月租收費一般較同類停車場收費水平為低。為使房委會的停車場收費貼近市場收費水平並維持房委會財政穩健，小組委員會通過2025年輕微上調房委會轄下各類泊車位的月租收費。