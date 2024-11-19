東方日報A1：熱廚房欠2萬人　特區運作亮紅燈

外界批評公務員表現差，近年更持續流失，上年度有近兩萬個空缺。有議員形容政府運作是10個煲9個蓋，又關注有40%辭職個案屬於試用期內辭職，指公務員工作不是「皇帝女唔憂嫁」，又批評當局在縮窄人員編制和實際員額差距上沒交代，也沒成效，有議員更質疑招聘每年只有約一萬人是否代表當局「揀唔落手？」當局指部分辭職者因工作能力不達標，經勸喻後自行引退，又指目前已有條件取錄67名大學三年級的學生。

政府指2023/24年度約有9,300名公務員流失，當中60%是退休，另有約3,000人辭職，當中約1,200人於試用期內辭職。議員郭偉强昨在立法會相關的事務委員會上指出，一般應徵者都是過五關斬六將才能加入公務員團隊，期望當局了解公務員離職原因，又建議在試用期內可以匿名方式了解他們意見，而非在他們離職後才了解。金融界議員陳振英指退休情況在首長級公務員中屬重災區，而首長級公務員需長時間培育，關注政府如何應對。

公務員事務局局長楊何蓓茵指相關辭職人數對比當局每年聘請一萬人，比例上不算高，又指當局有讓部門關心同事，雖然期望公務員能具名反映意見，但自己亦收到並閱讀不少匿名意見。據她了解，部分人因工作能力不達標，經勸喻後自行引退；部分人找到更合適工作或在就業與進修之間猶豫不決。

截至今年3月底，人員編制和實際員額分別為19.2萬人及17.3萬人，相差近兩萬人。郭偉强指在收窄差距上「沒看見文件有怎樣交代，也沒看見任何成效」，同時關注會否讓社會理解為現時政府運作「10個煲9個蓋」。楊何蓓茵承認相關差距與往年不大，又解釋當局去年開始擴大公務員招聘至大學三年級學生，預料兩至3年學生畢業後就會有成效，交代目前已經有條件取錄67名大學三年級的學生。

議員蘇長榮指每年有很多人申請公務員職位，但實際招聘只有約一萬人，關注當局是否「揀唔落手」抑或有意壓縮政府開支，他擔心部分部門工作趕急，但不夠人手，施政有困難。楊何蓓茵強調絕對不是想節省開支，又說「請到無理由唔請」。她解釋部分職系能夠招聘到所需人手，但部分職系的申請人表現與所需的相差得遠，因此沒有被取錄。她舉例說今年要招聘50名政務職系人員，但最終只招聘到41人。

郭偉强又關注公務員內地培訓事前須繳交100字說明申請原因；事後須繳交200字感想。他直言：「加起來都是只有300字，比一篇小學生的作文還少！」楊何蓓茵解釋事後會交談或問卷等方式進行檢討，了解培訓後會否有地方可加以改善。

在非公務員合約僱員方面，當局指截至今年6月底合共聘用10,267名全職非公務員合約僱員，較2006年同期的歷史高位減少約45%，即8,200名，而部分部門於今年需要推行多項政策措施，需要合約僱員推行有時限的工作，全職合約員工比去年同期增加約800人，升幅8%。楊何蓓茵強調，當局會不時檢討合約僱員的聘用情況，超過9,000個全職合約僱員崗位已被公務員職位取代。

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