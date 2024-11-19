黎智英串謀勾結外國勢力及違國安案表證成立　料明日出庭自辯

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，明天（20日）將會踏入第93日審訊。法庭早前裁定黎智英面對的3罪均表證成立，料黎智英明日會出庭自辯。

本案在2023年12月18日正式開審，由3名國安法指定法官李運騰、杜麗冰及李素蘭審理。至今年6月11日，控方正式完成舉證。黎智英一方之後作中段陳詞，要求法庭裁定黎面對的3罪表證不成立。法庭最終駁回黎申請，裁定黎智英面對的3罪均表證成立。黎智英當時表示將出庭自辯，同屬被告的壹傳媒集團旗下3間公司則不會傳證人。因應法官日誌等因素，押後至明日繼續審訊，屆時料正式展開辯方案情。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

本案共涉12名被告，包括「香港故事」成員李宇軒及法律助理陳梓華，該兩人已在2021年8月承認串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。另外，6名前蘋果高層，包括壹傳媒前行政總裁張劍虹、前蘋果副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、兩名主筆馮偉光（筆名盧峯）和楊清奇（筆名李平），則在2022年11月承認串謀勾結外國勢力罪，將待黎智英案審結後進行求情及判刑。

上述被告中，李宇軒、陳梓華、張劍虹、陳沛敏和楊清奇先後以從犯證人出庭頂證黎智英。前蘋果高層周達權則以特赦證人身份作證。控方在審訊期間，亦播放多段與案有關的錄影，包括黎智英主持的線上節目「Live Chat With Jimmy Lai」片段來舉證。

案件編號：HCCC 51/2022