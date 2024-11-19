國民黨立委提案刪吳斯懷條款惹議　遭基進黨控告

國民黨立委翁曉玲提出修法刪除俗稱「吳斯懷條款」的兩岸人民關係條例部分條文，遭台灣基進黨控告涉嫌違反台灣的國安法。翁曉玲周一（18日）回應稱，基進黨黨綱就是要消滅「中華民國」，還企圖利用訴訟要挾立委不可發表言論與提出法案，檢調、內政部應該偵辦基進黨成立目的與行為是否違反憲法及相關法律規定。

按照吳斯懷條款規定，台軍退役將領赴大陸不得向大陸國旗行禮或唱國歌，否則將被罰砍退休俸。基進黨台南黨部執行長吳依潔表示，翁曉玲就任後，不僅多次表態「我們就是中國人」，更身體力行推動議會擴權、憲法訴訟法修正草案等，都是破壞憲政秩序及社會穩定。翁曉玲則指，台灣基進黨告發她有不當言論、提案，卻無具體事證，已經無法無天，行為惡劣又惡質，地檢署應該主動調查、偵查台灣基進黨是否構成政黨違憲。

翁曉玲早前在台灣運動員於法國巴黎奧運奪金後，形容台灣運動員是「中國人的驕傲」，引發島內綠營不滿。她表示，從歷史、文化、血緣，還有諸多角度，台灣人就是中國人，中國人不是大陸的專有名詞，住在台灣，同樣也是中國人，也是廣義的華人。