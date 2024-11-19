巴西G20峰會　華宣布支持全球發展8項行動

國家主席習近平周一（18日）在巴西里約熱內盧舉行的二十國集團（G20）領導人第十九次峰會第一階段會議上發表講話，宣布中國支持全球發展的八項行動。當中包括攜手高質量共建「一帶一路」，落實全球發展倡議，支持非洲發展，支持減貧和糧食安全國際合作，與巴西、南非、非盟共同發起「開放科學國際合作倡議」，支持G20開展造福「全球南方」的務實合作，落實G20「反腐敗行動計劃」，並將擴大對最不發達國家單邊開放。

上述行動涉及中方在新設立7,000億元（人民幣，下同，約7,530億港元）融資窗口、絲路基金新增資金800億元（約860億港元）基礎上，進一步建設立體互聯互通網絡；建設好「全球南方」研究中心；加入「抗擊飢餓與貧困全球聯盟」，將繼續主辦國際糧食減損大會；推動全球科技創新成果更多惠及「全球南方」；支持設在北京的G20創業研究中心工作；與發展中國家加強追逃追贓、拒絕腐敗避風港、反腐敗能力建設等領域合作；完善高水平對外開放體制機制等。

習近平在第一階段會議就關於「抗擊飢餓與貧困」議題發表講話，指出這次峰會把構建公正的世界和可持續的星球作為主題，把消除飢餓貧困作為首要議題，並決定成立抗擊飢餓與貧困全球聯盟。他呼籲在貿易投資、發展合作等領域增加資源投入、做強發展機構，多一些合作橋樑，少一些「小院高牆」。他在第二階段會議圍繞全球治理機構改革議題討論時，發表題為《攜手構建公正合理的全球治理體系》的講話，強調要完善全球經濟、金融、貿易、數字、生態治理，互視對方發展為機遇而非挑戰，把對方作為夥伴而非對手；同時尋求政治解決烏克蘭危機之道，推動盡快在加薩停火止戰，為緩解地區人道主義危機和戰後重建提供支持。峰會通過《二十國集團領導人里約熱內盧峰會宣言》。