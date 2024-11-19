協會盤點荃灣街市等四大「劣廁」　滿地積水設施殘舊亟需改善

今日（19日）為世界廁所日，香港廁所協會今日公布「20224年最佳公廁選舉」結果。香港廁所協會走訪全港十八區300多個公廁，作實地考察，評選荃灣海興路公廁奪得金獎，協會表示，該公廁內部光線充足，並設有飲用水設備，方便市民使用。此外，牆身前後方向都有清晰的公廁指示，進一步提升了使用的便利性。不僅提升了公共設施的功能。

香港廁所協會公布「2024年最佳公廁選舉」結果，荃灣海興路公廁奪得金獎，銀獎是欣澳公廁，銅獎是佐敦覺士道公廁。至於四個環境衞生惡劣，最急待改善公廁為荃灣街市(地下)廁所、元朗兒童遊樂場公廁、大元村公廁 ，以及大館公廁。此外，新娘譚郊野公園公廁獲得最佳環保公廁獎，該會讚賞該臨時公廁利用太陽能進行沖廁和照明，良好的通風和清潔維護使得保持無異味，讓人感到舒適。

協會指，上述公廁問題在於衞生環境極度惡劣，如地面滿地積水，設施破損及殘舊，容易滑倒使用者；廁格內極度污糟。其中大館公廁位於旅遊景點區但公廁標誌極不清晰，希望改善有助於提升大館作為旅遊景點的形象，並確保遊客能輕鬆找到基本公廁設施。

協會稱，政府在管理公共廁所方面應該更加重視兒童廁所設施的需求，建議在女廁也加裝坐地尿斗，方便女士帶6歲以下男童使用。如地方限制，小童坐廁板也必須配備；香港的廁所標誌五花八門，尤其是對於老人家或不熟悉環境的遊客，建議統一香港廁所標誌的設計，簡單明瞭的設計能夠減少誤解，避免進入錯誤的廁所。