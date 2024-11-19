改善對華關係　韓致力加強兩國高層協商

南韓總統尹錫悅日前接受巴西媒體專訪時提到對該國而言，美國和中國不可「二選一」。南韓總統室高官周一（18日）表示，為改善韓中關係，韓方致力於加強兩國政府高層協商與溝通。

該官員稱，推動韓中持續進行高層協商與溝通尤其重要，從中方的決策程序來看，搞活政府間高層對話更有利於改善雙邊關係。自今年5月以來，兩國有速度、有頻度、有深度地開展高層對話，鼓舞人心，相信兩國未來將在自貿協商、經貿合作、人員和文化交流等領域取得更具體的合作成果。

被問及尹錫悅上述言論是否意味南韓外交戰略生變時，該官員指出最近兩年半，南韓政府戰略從未改變，着眼於國家利益進行外交，兩大軸心為國家安全和經濟利益。韓方向來基於此尋找透明性強、立場一貫明確、具有可預測性的夥伴，而這些國家都帶有奉行自由價值和民主主義的傾向，是純屬偶然。韓方透過韓美同盟防範生戰，同時與重要經貿夥伴中國合作，對華投資，致力於保護韓企利益。有些問題需與美方進行深入討論，但另一方面韓方一直努力推動韓中關係互惠發展。