中印外長會面　爭取盡快恢復直航互派記者

中共中央政治局委員、外交部長王毅周一（18日）在巴西里約熱內盧會見印度外長蘇傑生，希望兩國多發出積極信號，多做有利於兩國交往的事情；多增進互信，少一些猜忌；多開展合作，少一些消耗。王毅提出，爭取盡快在恢復直航、互派記者、便利簽證等方面取得實際進展。

王毅表示，雙方要落實好領導人重要共識，相互尊重彼此核心利益，通過對話溝通增進互信，秉持誠意誠信妥處分歧，推動兩國關係早日重回穩定健康發展軌道；並在明年中印建交75周年規劃好紀念活動，鼓勵各領域各層級交流互訪，增進理解和互信。他指出，中印共同利益遠遠大於分歧，雙方應把彼此發展視為機遇，攜手實現共同發展振興，有利維護發展中國家的正當權益和推動世界多極化進程；又指中印都奉行不結盟的外交政策，要繼續在國際事務中加強協調配合，推動金磚機制、上海合作組織取得更大發展。

蘇傑生表示，很高興看到雙方都在採取措施落實領導人共識並取得積極進展，印方希望盡快重啟有關對話機制，通過加強溝通保持兩國關係改善發展勢頭。他同意印中之間共識遠大於分歧，雙方應以戰略眼光看待雙邊關係，以更積極態度妥善處理有關問題，不讓具體分歧定義兩國關係。印方同樣反對單邊主義，不贊成軍事同盟，主張國際關係實現民主化，願與中方在二十國集團、金磚等多邊機制中加強協調合作。