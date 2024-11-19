調查指公屋戶僅得2%想生仔　居屋戶最想生育有52%

香港生育率在2022年跌至全球最低，政府過去兩年推行多項鼓勵生育的政策。香港民意研究所今日(19日)發表以生育率為題的調查結果，發現住屋屬於影響生育意願的重要因素。其中在18至39歲的未曾生育人士中，僅得2%公屋住戶表示希望生育，高達80%表明不想生；而私樓住戶中，只有約3分之1受訪者表示想生兒育女，不希望生育的佔近半數。在3個住屋類別之中，最想生育的是居屋戶，有52%。

香港民研在今年10月進行網上組群民調，發現即使是自置私樓戶，也只有32%表示有生育意願；而最低生育意願的是租住公屋戶，只有2%；其次是租住居屋或私樓戶，有6%，最高的是自置居屋戶，有52%。

香港民研表示，雖然居屋住戶的生育意願遠高於其他住屋類別，但能夠成為自置居屋戶的人並不多，政府自去年起推出「家有初生優先選樓計劃」，讓有初生嬰兒的家庭享有攪珠配額及優先揀樓，但暫時未知成效如何，認為抽不到居屋的市民仍然佔大多數。

香港民研又引用國際調查機構的最新報告指出，香港連續14年成為全球樓價最難負擔城市，在2023年香港樓價負擔比率為16.7倍，即一個家庭需要不吃不喝16.7年才能置業，較悉尼、溫哥華、聖何塞、洛杉磯要高，認為沒有抽到居屋的市民或難以進入私樓市場，惟投入租務市場的市民生育意願似乎又會較低。香港民研表示，民調深入了解生育率低的問題，指出生育不僅是個人抉擇，更反映出城市的結構性問題。