啟德體育園周六舉行多情境演練　5000人參加

啟德體育園周六(23日)會進行5000人參加的大型演練，演練活動會加入不同情境要求，以評估有關場地及其周邊配套設施在舉辦最高可容納人數活動時的承載能力，港鐵啟德站、宋皇臺站當日會實施特別安排。

該項演練活動於23日下午3時30分在啟德體育園的啟德青年運動場舉行，活動至晚上約8時45分結束。演練會測試青年運動場可容納人數上限，之前兩場測試賽即足球及欖球賽事時，入場觀眾都是採自由座，今次演練則會安排特定座位，即首次有5,000人按座次進場和就坐於指定座位，藉此測試進場所需時間和指示清晰度。

第一次離場測試下午約5時進行，參與者將分批、每批約1,000人離開青年運動場，徒步前往港鐵宋皇臺站乘港鐵到啟德站，然後步行返回青年運動場並按原定座位就座。第二次離場測試晚上約7時30分開始，參加者分批離場前往啟德站，入站後可乘坐港鐵離開，演練隨之結束。測試還包括進場安檢和驗票流程、場內標示和指定座位安排、應對突發事件的跨部門協作能力、進場和離場時人群管理、港鐵客流管理措施。