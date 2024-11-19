社區幹部瓜分企業捐贈香煙　區紀委監委調查

山西省太原市萬柏林區社區幹部近日被指向企業索要香煙，並公然在村委會辦公室分贓。萬柏林區紀委監委周二（19日）發通報稱，已介入調查社區幹部瓜分捐贈香煙問題，將根據調查結果嚴肅處理。

有網民周一（18日）在社交平台發影片稱，8月12日在萬柏林區小井峪街道辦大井峪社區一個會議室內，包括社區黨委書記、副書記、居委會主任等人圍坐在會議桌旁，一名工作人員依次將一條條香煙分發給在座各人，只有居委會主任將香煙退回。畫面配文稱是「公開在村委會會議室對從企業索要來的名貴香煙現場分贓」，直至會議結束，眾人拿煙離開。知情者透露，書記索要的香煙是芙蓉王，每包價格介乎26至100元（人民幣，下同，約28至108港元），現場瓜分香煙料值逾5,000元（約5,440港元）。

大井峪社區黨委書記馬煥梅周一回應稱，片中的香煙共20條，是轄區某地產商捐贈，由社區領導代領後，分發給一線執勤工作人員。小井峪街道辦相關負責人同日稱，針對網傳影片反映的情況，已提級處理。大井峪社區居委會主任張建偉則指，據說煙是社區書記爭取回來的。