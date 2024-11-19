研究指3成「傷膝」壯年患關節炎　港安醫院設中心助機械臂手術發展

退化性膝關節炎在年長人士中較常見，不過原來年輕人成為「傷膝青年」的風險亦相當高。港安醫院—司徒拔道骨科顧問醫生張文康就引述外國研究指，20至54歲人士中，有30%患有膝關節炎，估計其原因與運動受傷及肥胖人口增加有關，而且年輕患者因而出現疼痛的比例更較年長者高。關節置換手術作為常見膝關節炎治療手段，近年醫學界亦不斷推出相關機械臂手術系統，提升手術精準度及患者復原速度。港安醫院—司徒拔道聯同一所醫械公司，成立大中華區第一所「機械臂手術發展中心」，為骨科醫生提供訓練基地，進行機械臂關節置換手術的相關培訓及學術交流。

張文康引述加拿大研究指出，有30%年齡介乎20至54歲的人士患膝關節炎，且逾30%年齡20至44歲患者表示出現嚴重及頻密的關節痛，較其他年齡層高出3至9%。另外，一項星洲的研究發現，年輕患者受關節炎或慢性關節問題困擾的比率顯著上升，2001年有關節炎的18至65歲的人士比例為7.4%，惟6年後，18至50歲人士表示深受關節炎或慢性關節問題所困的比例高達23.7%，而且有近5%需要接受全膝關節置換術的患者為50歲以下人士。若患者未及時求醫，有機會影響其行走能力、工作表現，亦可能釀成家庭及社交問題，張就建議年輕患者勿因「搏殺期」而「死頂」，如有相關問題應及早求醫。

近年各專科相繼應用機械臂進行手術，而膝關節置換手術應用機械臂亦是其中一例。透過機械臂進行手術，有助提升其準確度、加快患者康復、縮短手術住院日數，並減低嚴重迸發症風險。港安醫院就表示，期望區內日後有更多骨科中心能提供相關手術，令機械臂關節手術可以更為普及，為更多有需要患者提供更具質素的治療效果。