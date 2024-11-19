明年上半年93項盛事　跨年活動佔14個　港府稱重量之餘會重質

香港自詡為「盛事之都」，明年上半年將有93項盛事活動舉辦，包括14項為跨年活動，而近百項活動中，文化藝術活動佔30個。財政司副司長黃偉綸指，去年港府主動出擊舉辦盛事，今年亦會繼續，更說重量之餘亦會重質。

黃又提到，2025年上半年活動引84萬旅客參與，料較今年上半年多55萬名，增50%，帶來33億元消費額及18億元經濟增加值，料較今年上半年的24億元及14億元，分別多40%及30%。而今年全年逾240項盛事吸引到200萬旅客參與，較早前估計170萬名，增17%，帶來75億元消費額及45億元經濟增加值。黃指出，發展盛事有助彰顥本港具文化底蘊的國際城市，旅客親身感受香港氣氛後，他們能變成香港最有說服力的大使，有效應對複雜多變的國際環境。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，明年1月香港藝術館、法國橘園美術館及奧賽博物館聯合籌劃「塞尚和雷諾阿的世界」，是首個以兩位大師做主題的展覽；M+亦將明年3月隆重呈獻特別展覽 「畢加索：與亞洲對話」。體育方面，楊潤雄指，啟德體育園除了舉辦國泰航空／匯豐香港國際7人橄欖球賽外，亦會1月舉辦IBF保齡球世界盃及殘疾人保齡球錦標賽。渣打香港馬拉松、世界女排聯賽及香港國際龍𥫼邀請賽亦會續辦。

旅遊發展局總幹事程鼎一表示，3月起成立盛事拓展專組，作為海內外第一站聯絡窗口，獲多個品牌及體育總會接洽50多次，共處理近100次查詢，體育、藝術文化及表演娛樂各佔3分1，當中20個確立為盛事或有潛力做盛事。部分已納入盛事年表。