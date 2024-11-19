注資創科基金　議員指投資回報不能太疏爽　當局反駁：培育人才

政府向「創新及科技基金」注資75億港元，及開立2億元推出河套港深創新及科技園「生命健康科技初創企業培育計劃」。有議員今日(19日)在立法會一個相關委員會上認為基金應是投資而非贊助，指政府應考慮回報不能太「疏爽」。當局反駁指培育科研人才不是簡單投資，反問清華大學每年以300億元作投資，本港平均每年只用50億港元是多還是少？又反問假如投資沒回報，本港5所世界八大是怎樣來？

立法會工商及創新科技事務委員會今日開會，對有關注資表示支持。當局交代政府1999年成立「基金」以來總共使用510億港元，議員梁子穎認為基金應用作投資有回報、能惠及市民的項目，足能真正拼經濟惠民生，而看作非單純資助或贊助。他又關注各項基金投資的計劃中，政府擁有多少知識產權，認為不能太「疏爽」。

創新科技及工業局局長孫東指510億港元當中，只有3億港元用作投資，其他均用作資助，反駁指：「不能簡單用投入一塊錢，多少年拿回一塊錢這樣一個情況。」他指培育科研人才重點在於整體科技、教育及人文的提升，認為本港教育少投入但維持高水平就是重要回報。

孫又指本港曾培育30萬名內地學生，不少項目都是在本港研發、內地轉化、內地形成產業，形容他們「由香港的影子」。就政府是否擁有當中知識產權，他指政府期望「還富於民」，認為讓大學、教授、公司持有或更有效，指出政府期望是能盈利、創造就業機會、交稅就很好。

對於開立2億港元推出河套港深創新及科技園「生命健康科技初創企業培育計劃」，議員尚海龍認為河套辦公面積有限，認為應該優先由近年有重大發展或成熟大企業入主；預留及初創企業「不妥當」。

孫東強調政府在引入企業上有全面考慮，高度重視本港初創企業，本港相關生命科學發展亦是名列前茅，同時期望初創企業利用河套大灣區優勢。他亦指發展初創企業及引入成熟企業兩者沒有矛盾，但初創企業缺乏資金支持，因此需要針對性補短板。