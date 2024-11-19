機場意外頻生　一承建商涉1死1昏迷2人截肢　工權會促勞工處徹查

近年機場事故頻密，以工程和非工程類別計算，2023和2024年各有3宗死亡事故，2024年另有5宗重傷個案，其中2人更需要截肢。工業傷亡權益會指出，涉事總承建商之一北京承建涉及當中共1死1昏迷2人截肢的嚴重工業事故，對此十分關注，並要求勞工處必須徹查意外原因，並公布調查結果，讓業界參考，防止同類意外再次發生。

工權會指出，多宗事故均有機會涉及機械操作問題，包括操作不當、個人疏忽、或有機械安全設備不足等，當事故都發生在某幾個承建商的地盤內，就必須跟進是否一定程度地反映了涉事地盤的培訓和管理出現問題，尤其是最近兩宗死傷意外都涉及《補充勞工計劃》下的內地勞工。工權會提出三大質疑，包括「《計劃》下內地勞工有否接受專業培訓？包括機械設備的使用及個人防護裝備的應用等。」、「兩地文化差異，有否造成溝通和訊息傳遞問題？包括看待職業安全是否大有不同？」，以及「政府引入外勞時，有無確保他們接受足夠培訓？承建商聘用外勞前，如何把關他們有相應的安全知識，而入職後的訓練是否足夠？」

此外，工權會提及在政府和業界推動「4S」的勢頭下，認為移動機器都安裝了AI人工智能鏡頭或其他科技防護裝置後意外應可減少。而業界早有聲音要求修例，工人必須接受正規訓練才能操作升降台，而非現今只需完成基本簡介，惟這些意見多年來都沒有被政府部門及議會等採納，擔憂此類涉及升降台操作的事故還會陸續有來。工權會認為，無論培訓的改革還是科技的運用，都是未來確保職業安全的不二法門，政府當局和業界都需要拿出決心來做好安全工作，吸取過去的教訓，嚴謹地為安全把關。