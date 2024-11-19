香港海運周料1.4萬人參與　內地航海教學輪訪港8天開放參觀

本港航運界正舉行「香港海運周」，該活動由周日(17日)開始的一星期內，有超過80間本地及國際業界組織，以及專業團體舉辦超過50項活動。當中，包括世界航商大會、全球航運貿易高峰會及多個行業論壇等供業界人士參與，預料吸引全球超過14,000人參與實體活動。運輸及物流局局長林世雄今日(19日)則出席大連海事大學「新紅專」輪訪港的啟動禮，他指今年「香港海運周」的主題亦是「航向綠色未來」，當局上周公布的《綠色船用燃料加注行動綱領》，勾勒出將香港打造成綠色航運中心的整體規劃，應對全球對減少碳排放、推廣航運環保以及可持續發展的需求。

林世雄指，除了綠色航運，推動航運智慧化發展也是世界大勢。「新紅專」輪是全球第一艘集科研與教學實訓於一身的兩用船，具備遠程遙控及自主航行等多種功能。在教學實訓方面，「新紅專」輪通過數字孿生技術，實現了虛擬數字環境與實體船舶系統的融合，為學生提供更接近真實的操作環境，提升實訓效果。

「新紅專」輪今次由大連訪港8天，是繼去年「育鯤」輪在海運周訪港後，再有內地航海教學船到港。此次來港交流以及開放予公眾參觀，亦提供交流平台，讓香港與內地航運技術專家進行深入的技術交流，既推動香港在智慧航運和綠色航運方面的技術應用，亦可加強香港與內地在航運領域的互補合作。