兩電明年淨電費加少於1%　中電每度電加1.4仙港燈加3.4仙

經濟環境不佳，但加風四起，最新加電費的數字出爐，中電及港燈明年平均淨電費只加少於1%。其中，中電基本電費將增加1.4港仙至每度電98港仙，燃料費則升回今年1月的度電46.3港仙水平，平均淨電費為每度電144.3港仙，按年升0.98%(1.4仙)。

港燈基本電費將增加3.4港仙至每度電122.9港仙，燃料費則訂在44.1港仙水平，平均淨電費為每度電167港仙，按年升0.9%(1.5仙)。港燈表示，明年1月加電費，80%以上住戶及過半非住宅客戶的開支會按年增加不多於10港元。以每月用電量300度的住宅客戶為例，明年1月的電費將為397.05元，較今年1月的392.55港元，輕微高出4.5港元。

世界綠色組織行政總裁余遠騁向東網表示，兩電是次加幅相對克制，指從年度電價檢討中，能察覺到兩電預期燃料費開支會上升，相信與國際形勢有關，尤其戰事風險仍然存在，油價「得閒又會扯返高」，令兩電不敢過份下調收費。另一方面，兩電天然氣發電機組及液化天然氣接收站啟用後逐步入賬，亦會加重發電成本，再加上極端天氣增加下，兩電需加固基礎建設穩定供電，料亦令投資增加，令電費會持續增加。

環境及生態局局長謝展寰表示，港府去年審核2024至2028年的5年發展計劃時已把關，只接納絕對有必要的發展建議，今年亦嚴審售電量及燃料開支等數字。