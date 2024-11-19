培訓機構借校園血案宣傳捱轟　最高檢促防控風險

內地連日發生多宗車撞人、校園襲擊等案件，最高人民檢察院周二（19日）召開黨組會，研究部署檢察機關化解矛盾風險維護社會穩定、加強最高檢本級辦案監督等工作。會上強調，對侵害學生權益、危害校園安全的犯罪要堅持「零容忍」，協同相關部門做好校園周邊風險排查防控，全力維護校園及學生安全。

會議強調，要認真學習貫徹中央廣東珠海市駕車衝撞行人案件作出的重要指示精神，把保障民眾生命安全和社會穩定放到更突出的位置抓緊抓實，同時要全面、準確貫徹寬嚴相濟刑事政策，堅持懲治犯罪與預防犯罪並舉、依法從嚴與依法從寬並重。此外，在檢察辦案全過程各環節推動矛盾糾紛法治化實質性化解，及時把矛盾糾紛化解在基層、化解在萌芽狀態，切實防止潛在隱患變成現實風險、現實風險變成現實危害。會議又指出，首次對最高檢本級辦理案件開展質量評查，是最高檢以上率下帶頭落實和完善司法責任制，一體抓實業務、案件和質量管理，促進嚴格依法辦案、公正司法的重要舉措。

在江蘇無錫工藝職業技術學院發生持刀襲擊8死17傷案件後，蘇州一間培訓機構員工近日將宣傳招生和該案關聯，以此作為「提升學歷很重要」等的「論據」，引起爭議。涉事的蘇州領航教育科技有限公司周一（18日）回應稱，該不當言論為個人行為，對社會秩序造成的不好影響該公司深表歉意，已教育和批評涉事員工，並將其開除。