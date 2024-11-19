保險中介串謀投保人騙保　須賠償5.2萬及判囚7個月

廉政公署調查貪污時，揭發一名保險中介訛稱兩名投保人受傷，串謀二人詐騙一間保險公司向他們支付意外保險賠償。被告保險中介劉承恩35歲，為宏亞資產管理有限公司前中介人，經審訊後被裁定4項串謀詐騙罪名成立，違反普通法。法院早前已頒令被告須向保險公司賠償約52,000港元。今日(19日)在東區裁判法院被判入獄7個月。裁判官曾宗堯判刑時斥責被告不誠實，又指法庭必須向社會傳達正確信息，讓公眾明白涉案欺詐行為屬嚴重罪行，遂將被告判處監禁。

案情指當時保險經紀公司宏亞受友邦保險(國際)有限公司委託，向客戶銷售友邦保險的保險產品。案發時兩名投保人譚啟俊及林妍君分別經劉承恩向友邦保險購入一份連意外保障附加契約的人壽保險。該兩份保險的保障範圍涵蓋發還因意外招致的醫療費用及意外賠款。投保人須直接向友邦保險或經宏亞提出意外索償申請，並須附以證明文件，包括求診或接受治療的收據，以及由醫生或物理治療師簽發的病假證明書或收據。

案情透露，劉承恩與該兩名投保人在申請保險賠償時，向友邦保險訛稱譚啟俊及林妍君分別背部或膝部受傷，並附上多份看來分別由兩名醫生及兩間物理治療中心發出的文件，以證明二人身體受傷、曾向上述醫生或治療中心求診，以及曾放取病假，以詐騙友邦保險向譚啟俊及林妍君支付意外保險賠償，總金額最少逾52,000港元。廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現兩名投保人並沒有報稱的傷患，亦沒有接受任何治療或放取有關病假。