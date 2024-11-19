維港燈飾新搞作　ICC幕牆上演燈光動畫「閃爍海洋萬花筒」

維港燈飾又有新節目！由今日（19日）起，每晚點綴維港夜空的「ICC聲光耀維港」，將會推出全新一輯燈光動畫「閃爍海洋萬花筒」，透過在全港最高地標建築物環球貿易廣場（ICC）的幕牆上演燈光動畫，引領觀眾踏進海洋世界，宣揚愛護環境、善待海洋生物意識。

新鴻基地產發展有限公司宣布，由即日起「閃爍海洋萬花筒」會在每晚7時45分、8時正及9時正於ICC幕牆上演。燈光匯演歷時兩分鐘，ICC會化身成為香港最大的「水族館」，向觀眾展示海洋世界的風采。燈光動畫中，水母、魔鬼魚、海馬及海龜等各種海洋生物，以優美姿態於ICC幕牆上暢泳，伴隨繁星般閃耀的漣漣水光及氣泡，彷彿為維港佩戴上珍珠項鏈，寓意萬物川流不息，藉此宣揚愛護海洋、珍惜地球資源，欣賞萬物之美。

除「閃爍海洋萬花筒」外，ICC幕牆在每晚6時至10時，亦會不時播放「時．機」燈光動畫及一系列激勵心靈的字句，鼓勵大家珍惜每一分每一秒，擁抱希望，向目標出發，活出精彩及豐盛的人生。