秋颱「萬宜」夾天文大潮　鰂魚涌大澳及大埔滘打破11月最高水位紀錄

熱帶氣旋「萬宜」、東北季候風及天文大潮夾擊下，本港水位在昨晚(18日)漲潮時升得特別高。多個低窪地區水浸，當中鰂魚涌、大澳及大埔滘的最高水位分別上升至海圖基準面以上3.36、3.36及3.52米，分別打破其11月最高水位紀錄。

天文台今晚(19日)發出《天氣隨筆》一文中表示，繼「銀杏」及「桃芝」後，萬宜成為今年11月第三個影響本港的熱帶氣旋。由於西北太平洋的海水溫度仍然偏高，而且垂直風切變較弱，萬宜在上周五(15日)增強為超強颱風，隨後橫過呂宋，並於昨日凌晨進入本港800公里範圍，天文台隨後發出一號戒備信號。萬宜在橫過呂宋及進入南海北部後，強度逐漸減弱，但在東北季候風及萬宜的共同影響下，本港在昨晚至今日離岸及高地間中吹強風。

今年已有7個熱帶氣旋令到天文台需發出熱帶氣旋警告信號，其中「銀杏」、「桃芝」及「萬宜」於11月先後影響本港，令天文台自二戰後首次於11月內三度發出熱帶氣旋警告信號。上次在11月發出多於一次熱帶氣旋警告信號已是1954年，當時的熱帶氣旋為「柏美娜」和「露比」。而年內最遲發出熱帶氣旋警告信號的案例則為2021年12月的「雷伊」。