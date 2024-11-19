聯盟與理大簽備忘錄推動低空經濟發展　葛珮帆冀培育更多人才

政府研究推動低空經濟。為推動學術界及產業界的合作，大灣區低空經濟聯盟與理工大學今日(19日)簽署合作備忘錄，就促進低空經濟領域的創新與實踐、推動相關學術研究和技術轉移開展合作，共同推動大灣區低空經濟發展。

聯盟創會會長葛珮帆指次備忘錄主要達成了有關教育合作、企業合作及聯合舉辦活動等方面的成果，包括聯盟為理工大學學員提供低空經濟相關的實習機會，為優秀學生提供支援、講座等，理大亦會優先為聯盟成員培育高質量低空經濟人才。

理大副校長（研究及創新）趙汝恒指理大將於明年9月開辦低空經濟碩士課程，獨特的跨學科課程兼顧技術研究及商業營運，教學內容涵蓋航空硬件方面的飛機設計，至民航軟件方面，包括空域管理、航道規劃、貨物以及人流運輸，全面培育低空經濟所需的專業人才。

理大亦會邀請聯盟成員的低空經濟領域專家，為相關課程擔任講者或嘉賓，分享行業最新動態及實踐經驗。聯盟亦將協助理工大學安排企業參觀，讓師生更深入了解低空經濟的實際應用和行業趨勢。此外，聯盟和理工大學更會不定期舉辦研討會、講座及參觀等活動，加強學術界與業界交流，促進科研成果轉化落地等。

葛珮帆表示，透過上述的合作，期望為促進低空技術領域學術交流，推動低空經濟發展創新帶來積極作用。同時透過業界及學界的合作，為學生和研究人員提供實踐平台，為大灣區低空經濟發展儲備人才，並期望本次合作能夠協助企業更多地參與到科研項目之中，及釋放大學科研轉化的潛力。